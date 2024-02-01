湖南落馬官員遺33個爛尾工程 曾與妻子在家燒錢銷贓

▲ 湖南湘潭市委原書記曹炯芳曾為爭取儘快通過政績升職副省級，違法融資舉債，「催生」33個爛尾工程。

內地反腐專題片揭露，湖南省一名落馬官員曾為爭取儘快通過政績升職副省級，違法融資舉債，「催生」33個爛尾工程。

由湖南省紀委監委與湖南廣播電視台聯合攝製的電視專題片《忠誠與背叛——2023湖南正風反腐警示錄》昨晚在湖南衛視播出，湘潭市委原書記曹炯芳在第一集亮相懺悔。

專題片揭露，曹炯2016年調任湘潭市委書記，為了「急於出顯績」「爭取儘快搞副省級」，明知湘潭政府債務已觸及風險預警，仍拍板決定違法融資舉債，推行「精美湘潭兩年行動」。

在錯誤政績觀的主導下，曹炯芳安排市政府違規出台兩個紅頭文件，要求相關部門和平台公司，借PPP項目大肆違規舉債，並強令市人大常委會出具決議，為違規融資舉債「背書」。他承認，「作出一些決策，有主觀盲動性，是一種官僚主義的決策……這個與中央的要求、與省委的要求是相違背的。」

曹炯芳的濫權妄為，致使湘潭違規新增舉債435億元（人民幣，下同），財政不堪重負，形成33個爛尾工程，造成惡劣社會影響和重大經濟損失。

公開資料顯示，現年60歲的曹炯芳是湖南澧縣人，曾任湖南省委副秘書長、省委政策研究室主任，2016年出任湘潭市委書記，2021年7月離任，2022年3月在湖南省人大常委會黨組成員、秘書長的崗位上被查。

去年播出的反腐專題片也曾披露，曹炯芳一方面大肆違規舉債，導致湘潭債台高築；另一方面大搞腐敗，涉嫌受賄2495萬元，放任支持胞兄在湘潭攬工程，幫助其在融資過程中牟取利益。

曹炯芳妻子鄧某某還透露，曹炯芳擔心自己被查，説不清現金來源，與她在家燒錢，「並且一邊燒的時候還一邊跟我講，他說這個是我們倆帶進棺材裡的秘密。」

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責任編輯：易燕丹

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