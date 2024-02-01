日媒指第一島鏈附近同時有3艘美航母

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報道稱，為升高嚇阻中國與北韓，美軍目前有3艘航空母艦在西太平洋海域，據信為兩年來首次。

美國海軍讓日經亞洲等少數媒體登上航母卡爾文森號（USS Carl Vinson），隨船報導美國與日本1月31日在菲律賓海的演習。

根據日本海上自衛隊發布的聲明，卡爾文森號與另航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）依編隊航行，和日本海上自衛隊直升機護衛艦伊勢號以及另外9艘軍艦一同參與演習。

美國海軍唯一的前沿部署航母雷根號（USS Ronald Reagan）目前也在美軍橫須賀基地母港，意味著美國全部11艘航空母艦有3艘目前在印度-太平洋海域。根據美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）說法，這似是兩年來頭一次有3艘美國航母部署在所謂的「第一島鏈」附近。

卡爾文森號打擊群指揮官薩迪耶洛（Carlos Sardiello）告訴媒體說：「我可以跟各位說，航母打擊群已準備好執行全面行動。」他說：「這些演習讓我們可以在菲律賓海快速聚集這些大型、有能力、靈活的載台，對我們來說是絕佳的演練機會。」

羅斯福號打擊群指揮官亞歷山大（Christopher Alexander）說：「我們人就在這裡，一來加強與盟友和夥伴的雙邊關係，二來讓外界知道，我們有能力因應西太平洋的任何危機和意外事件。」

另有一名美國海軍官員說，軍演期間在卡爾文森號8到16公里外發現一艘中方偵察艦。

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責任編輯：尹航

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