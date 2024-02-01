▲ 沙利文透露與王毅會談內容 「布滿地雷的兩岸議題」

上周五至周六（26至27日），中共中央政治局委員、外長王毅與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在泰國舉行逾12小時會晤。沙利文在會談後形容，雙方深度討論台海兩岸議題並分享各自立場，議題「布滿地雷」。

據美媒報道，沙利文 1月30日在美國智庫外交關係協會一場以「美中關係的未來」為主題所公開發表的講話中說，雙方深度討論台海兩岸議題並分享各自立場，但因議題「布滿地雷」，不能公開內容。他說，在這個議題上，雙方進行了「有用、直接且坦誠」的對話。

白宮此前表示，這次會晤是「坦率、實質性和建設性的」；中國官媒央視報導也稱，雙方進行了「坦誠、實質性、富有成果」的戰略溝通。

此前有分析指出，中國使用的「富有成果」與美方所用的「建設性的」相比，可能中方對這次會談達成的結果更為滿意，而美方的用詞更為中性。

報道稱，沙利文在外交關係協會講話中指出，幾週前，台灣舉行了歷史性的大選而沒有在台海發生任何重大事件，部分原因在於所有各方：華盛頓、北京與台北，共同致力於降低關於各自意圖的誤解和錯誤看法。

他強調，這可能是2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台時很少有人預見到的結果，當時大多數人預計兩岸局勢會更加緊張，而不是有所緩和。

沙利文還提到，這次與王毅會晤是繼去年5月維也納、去年9月馬爾他之後的第三次長談。隨著每一次的長談，雙方越來越可以達到一個可將彼此原本準備好的「談話要點」擱置一旁，而去真正進行戰略對話的地步。

據中方公佈的會談內容，王毅強調，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實，台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」，美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

沙利文：美中正安排拜登習近平近期通電話

王毅會見沙利文：中美關係面臨的最大挑戰是「台獨」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道