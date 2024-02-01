  • 20°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 22:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沙利文透露與王毅會談內容 「布滿地雷的兩岸議題」

國情動向 17:18 2024/02/01

分享：

分享：

沙利文透露與王毅會談內容 「布滿地雷的兩岸議題」

上周五至周六（26至27日），中共中央政治局委員、外長王毅與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在泰國舉行逾12小時會晤。沙利文在會談後形容，雙方深度討論台海兩岸議題並分享各自立場，議題「布滿地雷」。

據美媒報道，沙利文 1月30日在美國智庫外交關係協會一場以「美中關係的未來」為主題所公開發表的講話中說，雙方深度討論台海兩岸議題並分享各自立場，但因議題「布滿地雷」，不能公開內容。他說，在這個議題上，雙方進行了「有用、直接且坦誠」的對話。

白宮此前表示，這次會晤是「坦率、實質性和建設性的」；中國官媒央視報導也稱，雙方進行了「坦誠、實質性、富有成果」的戰略溝通。

此前有分析指出，中國使用的「富有成果」與美方所用的「建設性的」相比，可能中方對這次會談達成的結果更為滿意，而美方的用詞更為中性。

報道稱，沙利文在外交關係協會講話中指出，幾週前，台灣舉行了歷史性的大選而沒有在台海發生任何重大事件，部分原因在於所有各方：華盛頓、北京與台北，共同致力於降低關於各自意圖的誤解和錯誤看法。

他強調，這可能是2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台時很少有人預見到的結果，當時大多數人預計兩岸局勢會更加緊張，而不是有所緩和。

沙利文還提到，這次與王毅會晤是繼去年5月維也納、去年9月馬爾他之後的第三次長談。隨著每一次的長談，雙方越來越可以達到一個可將彼此原本準備好的「談話要點」擱置一旁，而去真正進行戰略對話的地步。

據中方公佈的會談內容，王毅強調，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實，台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」，美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

沙利文：美中正安排拜登習近平近期通電話

王毅會見沙利文：中美關係面臨的最大挑戰是「台獨」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
選舉 政治 國防 地緣政治 外交 中共中央政治局 中國共產黨 台獨 王毅 中美關係

下一篇文章

美國列長江存儲等中企為軍方企業 中方堅決反對（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款