瑞士外長下週訪華 與王毅舉行外長級戰略對話

根據瑞士聯邦委員會發布，瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）將於5日至8日訪問亞太地區，其中7日將赴華與中國外長王毅舉行中瑞第三輪外長級戰略對話，期待深化瑞中關係。

卡西斯預定7日訪華，與王毅舉行會談，另還將獲中國國家副主席韓正接見。瑞士官方新聞稿指出，卡西斯此訪的目的是為了恢復自2019年以來因疫情而沒有舉行的外長級戰略對話。這將是中瑞第三輪外長級戰略對話，此前兩次分別在2018、2019年登場。

議程上包含廣泛的雙邊議題、人權議題，另外烏克蘭戰爭、中東局勢、朝鮮半島局勢等國際安全局勢，以及包括聯合國在內的多邊合作也將成為討論的一部分。

這是瑞士與中國今年以來第二次高層接觸。今年1月14日至15日，國務院總理李強赴瑞士出席世界經濟論壇（達沃斯論壇）2024年年會，並對瑞士進行正式訪問，成為自2017年國家主席習近平以來，出席該論壇的最高層級官員。期間，中方宣布給瑞方單方面免簽待遇，瑞方也將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。

2021年11月，卡西斯原本應邀訪問中國，但他乘坐的政府專機出現技術故障，被迫取消訪華之旅。

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責任編輯：尹航

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