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內地中東部雨雪進入鼎盛時段 深圳北站部分列車停運

社會熱點 11:41 2024/02/02

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內地中東部地區繼續受雨雪冰凍天氣影響，未來三日（2日至4日）江漢至黃淮一帶將遭遇強降雪，局地或現大暴雪，江南、華南局地有暴雨，並可能出現強對流天氣。深圳北站部分列車因天氣關係停運。

今起三天，隨著北方冷空氣不斷南下與北上暖濕氣流交匯，中東部雨雪逐漸發展增強，本輪降水進入鼎盛時段，江漢至黃淮一帶將遭遇暴雪到大暴雪；西南地區東部、江南北部、華南北部也普遍將有中到大雨，局地暴雪。

中央氣象台預計，今明兩日西藏、河南、安徽、湖北、湖南等地部分地區有大到暴雪，局地大暴雪。河南、安徽、湖北、湖南等地伴隨有凍雨，江西、廣西局地有暴雨。後日江蘇、山東等地部分地區也將迎來大到暴雪或雨夾雪。江南大部、廣東地部分地區有中到大雨。

山東河南等地氣溫較常年偏低

氣溫方面，受冷空氣和雨雪天氣共同影響，今日中東部大部氣溫還將繼續下降，氣溫降幅普遍在4~6℃。城市中，武漢、合肥今日最高氣溫將跌至冰點左右，疊加雨雪天氣，濕冷感十足。

未來一周，冷空氣疊加長時間的雨雪天氣，中東部大部氣溫將處於較常年同期偏低的狀態，尤其是山東、河南、安徽、湖北、湖南局地偏低幅度或超8℃。

受河南、湖北地區雨雪冰凍天氣影響，為確保鐵路運輸安全，鐵路部門計劃於2月2日至3日凌晨，停運深圳往返鄭州、駐馬店、信陽、十堰等方向高鐵列車8趟：

  • 2月2日深圳北至鄭州東間G4964次、G4963次停運。
  • 2月2日深圳北至十堰東間G1040次、G4281/4次停運。
  • 2月2日深圳北至信陽東間G4628次停運。
  • 2月2日深圳北至駐馬店西G4630次停運。
  • 2月3日深圳北至十堰東間G4282/3次、G1039/42次停運。

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責任編輯：易燕丹

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