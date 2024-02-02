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澳紐2+2磋商談及港台 中使館批對中國內部事務指手畫腳

國情動向 11:54 2024/02/02

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澳洲和新西蘭舉行外長、防長2+2磋商後發表聯合聲明，對台海及香港人權等問題表達嚴重關切。中國駐新西蘭使館表示，聯合聲明中部分內容對中國內部事務說三道四、指手畫腳，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中使館表示，新疆、西藏、香港、台灣等事務都是中國內政，涉及中方核心利益，不容任何外部勢力干預。

談及香港，中使館表示，香港政府根據香港基本法、在中央政府的支持下依法行政，近年來採取有力措施，實現由亂及治，社會愈發安定團結，經濟保持蓬勃發展。特區政府根據憲法和基本法，推進國安法有關立法工作，目的是為確保香港長治久安、實現繁榮穩定、有效應對外部勢力干預，這些舉措得到廣大香港市民的擁護。

在台灣方面，中使館表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國與183個建交國建立和發展外交關係的政治基礎。同時，堅持和維護一個中國原則也是保持台海和平穩定的最重要、最有力保障。中方期待包括新西蘭在內的各國以實際行動堅持一個中國原則，與中方共同維護好一個中國原則，不與台當局開展任何形式的官方往來，不以任何形式虛化掏空一個中國原則，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

中使館還提到，當前東海、南海局勢總體保持穩定，相關國家應切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止利用涉海問題挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。此外，中使館亦對聲明中提及的美英澳所謂「三邊安全伙伴關係」（AUKUS）表達嚴重關切和強烈擔憂。

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責任編輯：尹航

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