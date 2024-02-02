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內地春運 | 外地打工族比例高？廣東是最熱門出發地 

社會熱點 12:40 2024/02/02

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春運已開啟多日，據央視新聞，綜合分析過去一周候補票熱門路線的出發地和目的地後得知，廣東是最熱門的出發地，其中又以廣州出發的車票最為緊張。

在火車出行方面，綜合分析過去一周候補票熱門路線的出發地和目的地，廣東是最熱門的出發地，有七成熱門路線的出發地為廣東，其中，廣州出發的車票最為緊張。貴州、河南、黑龍江、重慶則是熱門到達目的地省份，貴州貴陽、黑龍江哈爾濱、重慶、河南信陽、廣西賀州是候補票最熱門的到達城市。

根據交通運輸部的監測數據，從春運開始到目前，公路網的車流量每天保持在3700萬輛左右，較2023年春運同期增長12%。今年春運，公路車流量在高位運行的時間跨度較長，數據預測顯示，從今天開始，車流量將加大，2月5日（臘月廿六）前後，會出現一波返鄉小高峰，2月17日（正月初八）和2月25日（正月十六）會出現兩波返程高峰。

根據分區域的預測數據，春運期間，廣東的公路流量最高，其次是四川、浙江、江蘇、河南，位列前十的還有山東、河北、湖南、湖北、貴州等。

機票方面，航旅縱橫的航空售票數據顯示，這一周已經有1200多萬旅客乘坐飛機出行。從每天的客流量看，基本穩定在每天180萬人次左右。從這一周乘坐飛機的熱門航線看，上海、成都、廣州、深圳、三亞等南方城市乘坐民航的旅客較多。其中，北京到上海的客座率平均超過九成，其他熱門航線的平均上座率目前處於八成到九成之間。

內地中東部雨雪進入鼎盛時段 深圳北站部分列車停運

責任編輯：尹航

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