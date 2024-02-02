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內地遇15年來最強雨雪天氣 專家解釋對春運影響幾何

社會熱點 14:27 2024/02/02

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內地大部分地區周三（1月31日）起遭受2009年以來冬季最強雨雪天氣，當前正值春運返鄉高峰期，專家解釋何時會進入雨雪最強時段，天氣又將對交通出行造成哪些影響。

中國天氣網報道，本次雨雪冰凍天氣過程具有影響範圍廣、累計雨雪量大、持續時間長、凍雨面積大等特點，總體為2009年以來冬季最強，具有極端性。

中央氣象台昨日首次發布冰凍橙色預警，是設立相關標準以來級別最高的一次。應急管理部亦對安徽、湖南、重慶、貴州等省份啟動四級應急響應，將響應範圍擴展至11個省份。

氣象台預計，大範圍冰凍天氣將持續至下周一（5日），3日至4日將是本輪雨雪過程的鼎盛階段，暖濕氣流增強和南下的冷空氣形成對峙，再加上地面還有江淮氣旋形成，像個「吸水泵」一樣大量抓取水汽，為強降雪提供動力抬升條件，將有成片大到暴雪甚至大暴雪出沒。

中央氣象台首席預報員徐珺表示，5日以後此輪雨雪冰凍天氣將趨於減弱結束，6日至7日，江南大部、華南、四川盆地及雲南北部等地還有降水，以小到中雨為主，西北地區東部、川西高原、貴州中北部以及江南北部部分地區有雨夾雪或雪。

此輪雨雪天氣與春節前出行高峰重疊，且影響嚴重地區也多在中東部交通樞紐省份，為春運帶來明顯不利影響。

中國氣象局公共氣象服務中心氣象服務首席柳艷香表示，大霧、雨雪天氣容易導致能見度低，道路積雪、結冰導致路面濕，對於公路駕車出行會造成一定影響，對於飛機起降也有一定影響，可能導致航班延誤。鐵路方面，要重點防範凍雨天氣對通信系統、鐵軌帶來的潛在風險。此外，此次過程南方還將出現雷暴天氣，相關部門也要做好防雷工作。

內地中東部雨雪進入鼎盛時段 深圳北站部分列車停運

廣東多地遇40年來最冷冬至 廣州最低氣溫跌破0℃

責任編輯：易燕丹

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