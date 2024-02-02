▲ A股 | 滬指跌1.5%全周重挫6.2% 機構促盡快設平準基金

A股午後跌幅擴大，滬指一度跌近4%，跌破2700點，深成指、創業板指跌近5%，隨後探底回升跌幅收窄。截至收市，滬指跌1.46%，報2730點；深成指跌2.24%，報8055點；創業板指跌2.43%，報1550點。

個股呈現普跌態勢，滬深京三市下跌個股近5000隻，今日成交8057億元。

本周滬指累跌6.19%，創業板指累跌7.85%。

業內及市場人士認為，當前已經具備設立平準基金的條件，應加快設立，為市場注入增量流動性，使A股市場回歸更為理性的基本面邏輯。但對於平準基金的形式、規模、資金來源及運用方式等，則有不同看法。

中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，當前亟需長期穩定的增量資金入市，提振信心，盡快扭轉市場偏弱的預期。當下已經具備設立的平準基金的條件。「為有效控制金融市場系統性風險，必須迅速採取有力的積極舉措。」

中國首席經濟學家論壇理事長、廣開首席產研院院長連平建議，盡快研究設立股票市場平準基金，在理順中投公司和證金公司職能的基礎上推出。

責任編輯：尹航

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