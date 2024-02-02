  • 22°C
香港時間 : 2024202日 (週五) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

A股 | 滬指跌1.5%全周重挫6.2% 機構促盡快設平準基金

經濟脈搏 15:16 2024/02/02

分享：

分享：

A股 | 滬指跌1.5%全周重挫6.2% 機構促盡快設平準基金

A股午後跌幅擴大，滬指一度跌近4%，跌破2700點，深成指、創業板指跌近5%，隨後探底回升跌幅收窄。截至收市，滬指跌1.46%，報2730點；深成指跌2.24%，報8055點；創業板指跌2.43%，報1550點。

個股呈現普跌態勢，滬深京三市下跌個股近5000隻，今日成交8057億元。

本周滬指累跌6.19%，創業板指累跌7.85%。

業內及市場人士認為，當前已經具備設立平準基金的條件，應加快設立，為市場注入增量流動性，使A股市場回歸更為理性的基本面邏輯。但對於平準基金的形式、規模、資金來源及運用方式等，則有不同看法。

中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，當前亟需長期穩定的增量資金入市，提振信心，盡快扭轉市場偏弱的預期。當下已經具備設立的平準基金的條件。「為有效控制金融市場系統性風險，必須迅速採取有力的積極舉措。」 

中國首席經濟學家論壇理事長、廣開首席產研院院長連平建議，盡快研究設立股票市場平準基金，在理順中投公司和證金公司職能的基礎上推出。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道


 

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 經濟數據表現 創業板 基金 經濟 股票 創業板 成交 金融 宏觀分析

上一篇文章

人行對標普中國罰款212萬 稱未按程序開展評級

下一篇文章

美指小跌 人民幣中間價升至近4周新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款