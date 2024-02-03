IMF料中國經濟增長下滑持續 中方促適當評估穩定信心

國際貨幣基金組織（IMF）最新報告預測，由於房地產市場嚴重下滑及外需疲弱，中國經濟增速放緩趨勢或持續多年，中方駐IMF代表表示反對，促IMF進行更適當評估，以助穩定信心。

據彭博社報道，IMF周五發表最新報告，指今年中國經濟前景的不確定性很高，在房地產市場嚴重下滑和外部需求疲軟下，中國今年的經濟增速將放緩，且很可能會持續幾年。房地產市場的持續低迷「可能進一步打壓私人需求，加劇信心惡化」。

報告指，中國房產開發商的財務壓力持續存在，加上住房需求放緩及庫存過剩的問題，今年中國的房地產投資可能會進一步萎縮。



IMF預計，今年中國經濟增速為4.6%。但隨着人口老齡化和生育率下降，這個數字將在2028年進一步降至3.5%左右。

在這份報告發佈前，IMF與中國官員進行磋商，以收集經濟和政策信息。

國際貨幣基金組織駐華代表團團長錢德拉在記者會表示，這次磋商集中討論了中國房地產行業和地方政府債務問題，IMF建議中國政府繼續實施寬鬆的貨幣政策。

錢德拉指，IMF認為要使房地產市場平穩過渡到規模較小的地步，中國還需要做更多的工作。有關部門應迅速對資不抵債的開發商進行重組，同時加大融資，以完成預售但尚未完工的住房項目，並允許房價進行更大程度的調整。

不過，對於上述較為悲觀的預測，中國駐IMF代表執行董事張正新在報告附帶的書面回應中表示反對。

張正新說：「我們對中國近期經濟發展的評估更為積極」，而非報告所說的「緩慢復甦」。IMF工作人員應仔細研究中國經濟的增長趨勢，對中國經濟前景進行更適當的評估，以「幫助穩定信心」。

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責任編輯：袁瑋婧