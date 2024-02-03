中央通報整治形式主義案例 「學習強國」積分落後被約談

▲ 內地整治形式主義

中央通報3起整治形式主義為基層減負的典型問題，其中包括安徽一縣醫保局在使用「學習強國」APP中搞積分排名、通報約談，引起黨員幹部牴觸情緒等

據新華社，安徽省滁州市定遠縣醫保局召開「學習強國」分數落後學員集體約談會，指出該局28名黨員幹部，只有18人學習情況較好，其他人員學習主動性不強，要求每日學習積分要達到30分以上。該局還在內部工作群通報「學習強國」每周積分排名前6位和後6位學員名單，這種做法給黨員幹部額外增加了學習負擔。

另外，湖北省荊州市松滋市洈水鎮有的村幹部政務APP、工作群打卡、學習、留痕負擔重。有的村幹部手機裏有5個政務APP、26個工作群，部分政務APP規定了學習時長和學習積分，每天都要花時間用於政務APP打卡、學習，日常工作中疲於回復各類工作群的消息，還有的工作群需要上傳各項資料和照片。村里每個月要做一次安全檢查，需要去各個小餐館、小作坊檢查並拍照，上傳到政務APP或者工作群，還要填表，增加了村幹部的負擔。

還有廣西壯族自治區部分地方耕地提質改造（旱改水）項目組織實施不科學、亂鋪攤子留隱患。

中央辦公室指，以上典型問題暴露出一些地方力戒形式主義、官僚主義意識不夠強，「指尖上的形式主義」問題仍較突出，搞強制下載、積分打卡、通報排名，加重基層幹部負擔；在實施耕地佔補平衡中不因地制宜，不顧本地實際，單純追求水田指標，引發相關問題。各地區各部門要深入學習習近平總書記關於力戒形式主義官僚主義的重要講話和指示批示精神，認真貫徹落實黨中央整治形式主義為基層減負各項措施要求，動真碰硬、真抓實幹、舉一反三開展整改整治，以整治形式主義、官僚主義的實際行動和成效，努力為推動高質量發展提供堅強作風保證。

責任編輯：袁瑋婧