中國駐菲大使：不應讓海上分歧成為中菲關係全部

中菲關係近期因南中國海爭端持續緊張，中國駐菲律賓大使黃溪連周五（2日）表示，兩國應以友好協商方式妥善處理海上問題，不應讓海上分歧成為兩國關係的全部。

另外，中國海警今日指，菲律賓一艘小型民用船，昨日對非法「坐灘」仁愛礁的軍艦運送生活物資，中國海警全程跟監管控。

海警指，中國對仁愛礁在內的南沙群島及附近海域，擁有無可爭辯的主權，中國海警依法在中國管轄海域，持續開展維權執法活動。

中國與菲律賓就仁愛礁的爭議持續。中國海警日前指，菲律賓一架小型飛機上月21日向坐灘軍艦空投補給，海警對菲方補給必要生活物資作出臨時性特殊安排，但菲方否認與中方達成特殊安排。

與此同時，據「中國駐菲律賓使館」微信公眾號消息，中國駐菲律賓使館周五在馬尼拉舉辦龍年新春招待會。黃溪連發表演講指，中菲友好交往歷史悠久，以誠相待、守望相助始終是主旋律。睦鄰友好永遠是中菲關係的底色，這符合兩國的根本利益，也是兩國人民的共同願望。

他說，當前中菲關係正處在一個關鍵時刻，雙方應相向而行，落實好兩國元首重要共識，推動中菲關係健康穩定發展。中菲兩國元首也多次指出，中菲「應以友好協商方式妥善處理海上問題，不應讓海上分歧成為兩國關係的全部」。

黃溪連說，他特別感謝在菲華僑華人、中資企業和新聞機構人員、留學生和志願者老師為促進中菲各領域交流合作和增進中菲友好所作貢獻，期待大家繼續發揮橋樑和紐帶作用，推動中菲關係健康穩定發展、深化兩國人民友誼。

菲律賓總統小馬可斯、副總統莎拉也分別以書面和視頻方式致賀。

責任編輯：袁瑋婧