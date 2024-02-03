內地本科女子鋪地磚月入2萬 自述錢比面子重要

內地青年失業率近年走高，有本科畢業女子投身民工大軍做女瓦匠，鋪地磚月入兩萬元（人民幣，下同），她自述雖然被很多人看不起，但錢比面子重要。

據三聯生活周刊，一女子自述自己現在的工種是鋪地磚。因自己的父親也從事裝修行業，層被別人看不起，但「大把大把掉落的頭髮，整夜整夜難以安閉的雙眼，還有怎麼也回不完的領導消息，以及表面光鮮實質窘迫帶給我的折磨」，讓她決心加入民工大軍。

女子稱，她說服母親「人家北大博士還有送外賣的，我一本科生鋪個磚怎麼丟臉了？您還是改改舊思想，這年頭，誰有錢誰才笑得歡。」

文章稱，有鋪磚需求的是購置新房人群，但該女子的家鄉這兩年人口流失嚴重，房屋早已飽和，尤其是疫情過後人人都捂緊「錢袋子」，根本找不到多少裝修的活兒。於是她隨父親輾轉附近稍大的縣城，開始了民工之旅。

女子稱，父親主要干鋪磚、安裝家電等重力氣活兒，她主要是刷牆和貼壁紙。平均每家活兒的工期在5到8天，父女二人吃住就在工作的毛坯房裡。這年頭民工少，因而人工算高的，一月幹上兩三宗活的收入就非常可觀了。

該文章引起網民熱議，不少人感歎近年青年失業率高，博士都找不到工作，大學畢業生去開網店、送快遞、做體力活賺錢，反應當下中國社會的一個痛點。

負債留學失業6年 32歲海歸送外賣一周被刺死

內地12月青年失業率為14.9% 新計法不包含在校生

責任編輯：袁瑋婧