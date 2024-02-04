內地調查：逾三分一小微企金融不健康 影響1.8億人就業

中國人民大學中國普惠金融研究院（CAFI）發布《小微企業金融健康報告》（簡稱《報告》），公開對2300多家小微企業的調查結果，指有超三分一的小微企業金融不健康，這關乎1.8億人的就業前景。

CAFI研究員侯力銘表示，《報告》所聚焦的金融健康衡量的是一個小微企業是否可以維持良好的日常財務運營、穩健地應對經營活動中的潛在風險、周全地準備當下和未來發展所需財務資源，體現了企業的良好運轉狀態、免疫力和成長潛力。

《報告》顯示，雖然大部分小微企業的金融健康得分在60-80分之間，整體平均分為68.27，但仍有超三分之一的小微企業金融不健康，這關乎1.8億人的就業前景。

針對本次調研反映出來的問題，《報告》建議，重點關注小微企業現金流，緩解由於應收賬款拖欠嚴重所帶來的現金流壓力。推動小微企業數字化轉型，提高企業的現金流管理能力和改善日常經營管理，需要金融機構開發更便捷、低成本、適配度高的解決方案，政府降低小微企業數字化轉型的難度和門檻，強化數字化轉型的公共服務。

中國中小商業企業協會會長任興磊強調了小微企業和民營經濟的重要作用，以及當前所面臨的挑戰，並代表廣大小微企業表達了對更多樣化、適配度更高的金融服務的需求，同時也認可了提升小微企業金融健康的必要性。「賦能小微企業主、提升他們的金融素養非常關鍵，能夠保證他們的企業在遇到困難時也能平穩發展。」

任興磊表示，對於很多微型的小企業、個體工商戶來說，伴隨著滿足融資需求可能還要有增強財務能力、增加防風險手段等一系列的幫扶才能助力他們實現生存和發展。

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責任編輯：尹航

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