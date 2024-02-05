▲ 內地1月財新服務業PMI降至52.7 略遜預期

內地1月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）錄52.7，低於上月0.2個百分點，為近六個月來次高，顯示2024年首月服務業增長動能依然強勁，但景氣度穩中略降。

此前公布的內地1月財新製造業PMI錄50.8，與上月持平，主要受服務業景氣度微降的影響，1月財新綜合PMI放緩0.1個百分點至52.5，與2023年6月同為近八個月來次高。

供需維持擴張但速度放緩

財新服務業PMI分項數據顯示，服務業供需依然維持擴張，但速度放緩。2024年1月服務業生產指數和新訂單指數在擴張區間較2023年12月的高點回落，其中後者回落幅度大於前者。外需基本穩定，當月新出口訂單指數僅較2023年12月的高點輕微回落。

受益於供需同步擴張，服務業就業仍呈增長趨勢，就業指數連續兩個月高於臨界點，但較前值小幅回落，顯示企業用工依然謹慎。與2023年底產能壓力較輕不同，由於新業務持續增加，2024年初服務業積壓業務量指數升至擴張區間，創近三個月來新高。

原料、勞動力、運輸等成本繼續上漲，但漲幅收窄，帶動1月服務業原材料價格指數較2023年12月創下的近五個月高點回落；隨著企業大力降價促銷，1月服務業收費下降，此前連續20個月的上漲趨勢被扭轉。

服務業企業主對未來一年仍保持樂觀，預計客戶數量增加和公司擴張計劃將推動增長，但經營預期指數在擴張區間降至近三個月低點，並低於長期均值，顯示市場信心邊際減弱。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定性仍然偏多，需求弱於供給、就業壓力大、市場預期不強的格局尚未發生根本扭轉。政策層面仍需著眼於就業、增加收入和改善預期。目前財政政策和貨幣政策尚有空間，相關政策力度有待進一步提升。尤其重要的是，政策需要加強與市場的有效溝通和良性互動，各部門政策也要加強協調配合，提高市場預期的一致性。

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責任編輯：尹航

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