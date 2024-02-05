▲ A股 | 證監會罕見午間喊話 滬指收市險守2700關

人行今日（5日）起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元。A股開市後延續跌勢，滬指一度跌超2%，再度跌入2700關以下；創指、深成指一度跌超3%。滬深兩市超千股跌停。午後三大股指均轉升，滬指重回2700關以上。截至收市，滬指報2702點，跌1.02%。

午間，證監會罕見發聲，以答記者問的形式就股票質押風險表態稱，將引導券商等增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。受此消息的影響，A股午後反彈，創指率先轉漲且漲超2%，深成指和滬指也相繼翻紅。截至收市，滬指報2702點，跌1.02%。深成指收報7964點，跌1.13%。創指收報1562點，漲0.79%。

華安證券指出，在投資者關鍵信心並未顯著扭轉或者改善之前，預計市場仍將繼續呈現震盪走勢，仍需靜待基本面改善驗證或者宏觀政策力度加碼確認。

另外，國家金融監督管理總局今日公佈消息，2月1日下午，金融監管總局召開系統統戰工作座談會，會議指出，要堅定不移走好中國特色金融發展之路。

A股 | 滬指跌1.5%全周重挫6.2% 機構促盡快設平準基金

責任編輯：尹航

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