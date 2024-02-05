內地冰凍災害 鐵路部門動態調整多條線路列車

正值鐵路春運高峰，內地中東部地區出現大範圍持續性低溫雨雪冰凍天氣過程，鐵路部門表示將動態調整多條線路列車，在天氣好轉的地區和線路加大運力投放。

國家鐵路局召開視像調度會，專題研究部署極端惡劣天氣防範應對工作。會上指出，本輪雨雪冰凍天氣覆蓋範圍廣、持續時間長、凍雨範圍大，雨雪冰凍災害風險高，對交通運輸和群眾生產生活等帶來不利影響。

各地鐵路部門根據天氣變化情況和主動避險原則，動態調整受影響的漢宜、鄭渝、常益長、張吉懷等線路旅客列車開行方案，保障旅客出行安全；組織人員對機車頂部、撒砂裝置、制動管路等進行重點檢查，及時清掃轉向架、踏面等部位積冰積雪，確保設備設施運行良好。

另外，各大車站延長營業時間，動態增加車站退改簽窗口，為旅客出行提供便利，並在沿線車站增加方便面、火腿腸、礦泉水等食品物資儲備，以備應急之需。

國家鐵路局表示，在確保安全的前提下，在天氣好轉的地區和線路加大運力投放，最大限度滿足旅客出行需求。中國鐵路哈爾濱局集團有限公司加開去往北京、上海、廣州、臨沂、大連及省內主要城市的旅客列車116列。中國鐵路北京局集團有限公司在太原、哈爾濱、西安、呼和浩特等方向安排加開旅客列車177列。

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責任編輯：易燕丹