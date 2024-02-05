▲ 發改委：將進一步優化民間投資環境 增強企業投資意願

國家發改委表示，將多措並舉，進一步優化民間投資環境，增強企業投資意願，激發社會投資創新動力和發展活力。

在今日（5日）的國務院政策例行吹風會上，國家發改委法規司司長孟瑋表示，國家發改委始終高度關注民間投資工作，今年將重點做到「四個一」，進一步激發民間投資活力。「四個一」分別指：

用好一個新平台

持續做好向民間資本推介項目。去年9月，國家發改委建立了全國統一的向民間資本推介項目平台，截至今年1月末，已吸引民間資本參與項目1591個，總投資規模19808億元。國家發改委將持續做好這項工作，暢通項目信息獲取渠道，吸引更多民間資本參與到國家重大項目建設中來。

建好一個項目庫

加大對重點民間投資項目的支持力度。從各地重點民間投資項目中，常態化篩選一批符合政策要求、投資規模大、示范性強的項目，納入全國重點民間投資項目庫。同時，向銀行等金融機構推介項目，加大融資支持；把符合條件的項目納入國家重大項目用地保障機制，加強土地要素保障；推動各地協調聯動，加快前期手續辦理。

實施一個新機制

規范實施政府和社會資本合作。國家發改委將抓緊出台特許經營管理辦法、特許經營方案編寫大綱、特許經營協議范本等配套文件，搭建政府和社會資本合作項目信息系統，做好統籌指導，切實拓寬民營企業參與基礎設施投資的空間，最大程度鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作的項目。

暢通一個好渠道

鼓勵民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金。積極推動民間投資項目發行基礎設施REITs。截至今年1月末，已向證監會推薦民間投資項目6個，已受理民間投資項目8個，正在前期輔導的民間投資項目4個，涉及清潔能源、消費基礎設施、數據中心、倉儲物流、產業園區等領域。國家發改委將繼續支持更多領域符合條件的民間投資項目發行基礎設施REITs。

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責任編輯：尹航

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