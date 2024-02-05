楊恆均被判死緩 澳洲政府感震驚將傳華大使抗議

路透社報道，澳籍華裔作家楊恆均因間諜罪被判死緩。澳洲政府對判刑表示震驚，外長黃英賢（Penny Wong）稱，會傳召中國駐澳洲大使表達反對。

報道指，在中國被控間諜罪而受審的楊恆均，周一（5日）在北京的法院被判死緩，兩年後可獲轉為終身監禁。楊恆均的家人指，死緩判決讓他們「震驚和心碎」，又稱這是「最糟糕和最極端的結果」。

澳洲外長黃英賢發聲明稱，澳洲政府對裁決感到震驚，會以最強烈的措辭作出回應，並會傳召中國駐澳洲大使肖千表示反對。她指出，澳方多次在不同的高層級會面中要求保障楊恒均受到人道對待，以及公平和公正審理案件，強調會繼續維護楊恆均的利益和福祉，包括獲得合適的治療，並向他和家人提供領事協助，「所有澳洲人都想看到他與家人團聚」。

楊恆均又名楊軍，2019年1月從紐約飛到廣州時在機場被拘，同年8月，北京市國家安全局以涉嫌間諜犯罪將其逮捕。2021年5月，北京二中院開庭審理楊恆均間諜案，審訊未有公開，據報他矢口否認為美國或澳洲進行間諜活動。

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責任編輯：易燕丹