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9電影迎戰內地最長春節檔 全國票房料破60億

社會熱點 13:36 2024/02/05

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內地農曆新年假期將至，已有9部電影定檔春節檔（2月10日至17日，正月初一至初八）。

內地農曆新年假期將至，已有9部電影定檔春節檔（2月10日至17日，正月初一至初八），機構對今年檔期票房保持中性樂觀，預計有望突破60億元（人民幣，下同）。

今年是史上最長春節檔，主要票房產出日較往年增加2天。貓眼專業版、燈塔專業版上映日歷顯示，9部定檔電影分別為《飛馳人生2》《熊出沒•逆轉時空》《熱辣滾燙》《第二十條》《紅毯先生》《我們一起搖太陽》《八戒之天蓬下界》《破戰》《黃貔：天降財神貓》，其中有8部電影將於大年初一上映。

貓眼專業版的數據顯示，截至2月4日12時，今年春節檔平均票價49.7元，較去年下降4.97%。燈塔專業版數據顯示，截至2月3日，春節檔新片預售總票房突破2億，《飛馳人生2》《熱辣滾燙》《第二十條》暫列春節檔新片預售票房前三位，且預售票房均突破5,000萬元。

招商證券稱，春節檔是全年核心檔期之一，2013年至2023年，春節檔票房排名前二的影片佔檔期票房的比例保持在60%至80%，可以看出春節檔的頭部聚集效應越來越明顯，後排份額被嚴重壓縮。

西部證券在研報中指出，今年元旦檔（2023年12月30日至2024年1月1日）總票房15.33億元（含服務費），總人次3,660.8萬人，總場次141.7萬場，均創中國影史元旦檔新高，元旦檔的開門紅為2024年電影市場的持續修復奠定較強基礎，關注2024年春節檔定檔進展。

光大證券則在研報中對檔期票房保持中性樂觀，預估2024年春節檔票房有望突破60億元。

《澎湃新聞》整理前五年春節檔（除夕至正月初六）的票房數據，2020年春節檔因新冠疫情取消，2021年至2023年的票房數據分別是78.22億元、60.35億元、67.58億元，2019年票房數據為59.05億元。

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責任編輯：易燕丹

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