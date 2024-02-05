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湖南益陽市菜市場因積雪坍塌 已搜救出6人

社會熱點 14:02 2024/02/05

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湖南省益陽市南縣一個菜市場因積雪發生坍塌，目前已搜救出6人。省應急指揮部發布緊急通知，要求所有有積雪的各類大跨度框架結構建築物、棚屋等一律停止使用。

事發在今日上午10時15分左右，南縣人民路集貿大市場發生坍塌事故，垮塌面積約1,000平方米，據報有人受傷和被困。相關部門已趕往現場處置，目前已搜救出6人，生命體徵平穩。

湖南省低溫雨雪冰凍災害應急指揮部辦公室發布緊急通知，要求各級各地加強大跨度框架結構建築物安全防範，迅速再次組織分類巡查、開展「敲門行動」以及組織專題宣傳。

通知要求，各級各地務必要對群眾自建各類簡易棚屋、農業大棚、因紅白喜事搭建的臨時大棚、集貿市場、加油站、生產工棚、體育場館、停車場等鋼構架構築建築物進行分類巡查、企業自查，發現隱患要第一時間進行應急處置，第一時間進行避險轉移。

在取消低溫雨雪冰凍應急響應前，對上述各類構築建築物進行全覆蓋式巡查排查；所有有積雪的各類大跨度框架結構建築物、棚屋等一律停止使用，不允許住人、進人，不允許進行聚集性活動；如要操辦農村紅白喜事，不准使用有積雪的老舊大棚；不能因趕工趕產搭建臨時工棚；如果因組織部署不到位，巡查排查不到位，造成較大事故的，一律頂格問責。

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責任編輯：易燕丹

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