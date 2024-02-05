▲ 內地春運 | 冰凍天氣下旅客被困公路 村民開挖掘機送物資

在低溫雨雪冰凍天氣襲擾下，大量春節返鄉的旅客滯留在高速公路上。在湖南湖北等地，公路附近的村鎮有村民自發為滯留旅客送熱水和食物，由於高速橋離地面較遠，村民開來挖掘機將食物托舉送達。

湖南懷化麻陽縣有旅客滯留。2月4日上午8時，麻陽轄區高速採取管制措施，所有車輛只出不進，解除時間待定，全縣所有客運班線和城市公交停運，水運方面20道渡口全部封航停渡，建設工地停工，全縣18個鄉鎮132個村道路結冰。縣交管中心、交通局、公安局、公路養護中心等部門在包茂高速麻陽岩門、隆家堡、石羊哨入口，引導、分流麻陽段滯留車輛、維護交通秩序，勸導滯留司乘人員前往縣城賓館入住。縣應急管理局設立臨時帳篷，為滯留人員發放縣城內賓館入住指南宣傳單和面包、八寶粥、礦泉水等應急物資，暫時解決滯留人員溫飽問題。

▲ 高速橋離地面較遠，村民開來挖掘機將食物托舉送達（內媒圖片）

還有旅客滯留湖北省東北部的麻城市境內。據微信公眾號「麻城發布」，麻城沿線群眾正自發為高速公路滯留旅客送熱水食物。其中，面對旅客滯留情況，中館驛鎮高度重視，及時啟動應急預案，全面落實24小時應急值班，並第一時間組織喻崗、曹坳、鄧家榜、夾洲等8個高速公路沿線村志願者，對因高速公路封閉滯留車輛及人員提供開水、薑湯、面包、方便面等應急食品，解決滯留旅客群眾燃眉之急。

在湖北公安縣，埠河鎮代市村的高速路段出現部分滯留車輛和人員滯留，熱心的代市村村民們在村黨支部書記的呼籲下，有人燒開水、有人煮米飯、有人蒸香腸，為滯留群眾送飯。因為高速橋離地面較遠，村民開來挖掘機將食物托舉送達。

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責任編輯：尹航

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