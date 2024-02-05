河南數十名清潔工冒雪討薪 當地城管局致歉

臨近年關，河南幾十位清潔工一早冒著大雪討薪，引發輿論關注。之後，當地城市管理局出面致歉，稱將及時足額發放，並表示將自請處分。

事件發生於昨日（4日），地點在河南夏邑縣。網傳影片顯示，數十名環衛工人身著工作服在外佇立，空中飄著細雪，身前的建築物上亦佈滿積雪。夏邑縣城市管理局今日（5日）發布聲明稱，該局作為主管部門，對於鄉村環衛工人工資沒有及時發放，引發部分環衛工人在冰雪天氣討薪而深表歉意。

聲明中說，經核實，網傳環衛工人為夏邑縣清塵環保技術有限公司聘用的鄉村保潔環衛工人。自2023年1月1日起，該公司托管夏邑縣的鄉村垃圾清運和保潔工作，並在托管期間墊付環衛工人工資。

2024年1月26日，夏邑縣清塵環保技術有限公司申請政府撥付托管費用並獲批。2月4日17時，縣財政局已將托管工資費用足額撥付到城市管理局。2月5日起，城市管理局將監管清塵環保科技有限公司及時足額將拖欠鄉村環衛工人工資全部發放到位。

聲明說還說，對因工作不到位引發的社會關注，該局將自請處分。

責任編輯：尹航

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