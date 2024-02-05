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內幕交易等數罪併罰 招行原行長田惠宇一審被判死緩

社會熱點 17:43 2024/02/05

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招商銀行 （03968） 原黨委書記、行長田惠宇受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易、內幕交易、洩露內幕信息一案，今日（5日）公開判決，田惠宇一審被判處死緩。

湖南省常德市中級人民法院一審公開宣判招田惠宇受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易、內幕交易、洩露內幕信息一案，對被告人田惠宇以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以國有公司人員濫用職權罪判處有期徒刑五年；以利用未公開信息交易罪判處有期徒刑七年，並處罰金人民幣三億元；以內幕交易、洩露內幕信息罪判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣八百五十萬元，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對田惠宇犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

涉受賄以權謀私 招行前行長田惠宇被「雙開」

非法收受逾2.1億 招行前行長田惠宇認罪候判

經審理查明，1997年至2022年，田惠宇利用擔任中國信達信托投資公司副總裁，上海銀行股份有限公司黨委委員、副行長，中國建設銀行股份有限公司上海市分行黨委副書記、副行長，中國建設銀行股份有限公司深圳市分行黨委書記、行長，中國建設銀行股份有限公司北京市分行黨委書記、行長，招商銀行股份有限公司黨委書記、行長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款審批、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，非法收受財物折合人民幣共計2.1億餘元。

田惠宇在擔任招商銀行股份有限公司黨委書記、行長期間，為徇個人私利，違反規定，濫用職權，干預招商銀行股份有限公司附屬機構正常經營決策活動，致使國家利益遭受特別重大損失。田惠宇利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開信息，違反規定，從事與上述信息相關的證券交易活動，非法獲利2.9億餘元。田惠宇身為證券內幕信息知情人員，在相關信息尚未公開前，買入該證券，或者洩露相關信息，明示、暗示他人從事上述交易活動，非法獲利807萬餘元。

責任編輯：尹航

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