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A股 | 匯金稱將繼續加大增持力度 三大股指轉升滬指大漲3.23%

經濟脈搏 09:54 2024/02/06

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中央匯金公司發布公告稱，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持范圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。

兩市股指午後強勢拉升，滬指收報2789點，漲3.23%；深成指報8460點，漲6.22%；創業板指數報1667點，漲6.71%。兩市超3600股上漲，超百股漲停，今日成交9263億元（人民幣，下同）。

ETF早盤成交活躍，三只中證1000ETF放量明顯。中證1000ETF指數(560010)目前已成交超22億，該ETF昨日僅成交3.74億，1000ETF(159845)已成交超17億，該ETF昨日成交9.29億，此外，昨日放巨量的中證1000ETF（512100）目前成交額也達到近20億。

對於中央匯金公司的公告，中證監官網以答記者問的方式回應稱，當前，A股市場估值水平處於歷史低位，中長期投資價值凸現，得到包括中央匯金公司在內的投資機構的充分認可。我們堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道。同時，我們將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度，為A股市場引入更多增量資金，全力維護市場穩定運行。

責任編輯：尹航

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