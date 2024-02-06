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官媒引專家：不排除2月下調LPR、3月下調政策利率的可能

經濟脈搏 09:59 2024/02/06

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市場期待官方出台重磅穩經濟措施。官媒《經濟參考報》今日刊文引述專家觀點稱，不排除2月下調LPR、3月下調政策利率的可能，3月春節後復工將是重要的觀察窗口。

昨日人行降準落地，同日人行還以利率招標方式開展1000億元14天期逆回購操作。業內人士指出，降準作為重量級貨幣政策工具，具有較強訊號意義，不僅體現政策加力的趨勢，還通過「真金白銀」激勵金融機構增加對實體經濟的資金投入，有助於國內經濟基本面不斷恢復向好。

降準落地之後，2024年貨幣政策空間仍充足。專家預計，2月MLF、LPR仍有調降可能，同時貨幣政策將更好發揮「總量+結構」雙重功能，對實體經濟形成更有力支撐。

「從中國經濟增長動能出發，3月春節後復工將是重要的觀察窗口；從美聯儲貨幣政策走勢出發，3月首次降息能否落地，將影響市場對其全年降息幅度的判斷。」平安證券首席經濟學家鍾正生表示，降息存在必要性和施策空間，實施節奏主要將取決於經濟增長動能變化、美聯儲降息和美元指數的變化。短期看，不排除LPR於2月下調、政策利率於3月下調的可能。

A股 | 三大股指轉升 匯金：將繼續加大增持力度

責任編輯：尹航

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