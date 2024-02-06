駐菲使館駁斥中國黑客入侵揣測 批菲方無端指責

菲律賓表示，有中國黑客試圖攻擊菲律賓總統和政府部門的網站和電郵系統，但被當局阻擋。中國駐菲律賓大使館發言人指，菲方對中國進行無端指責，這種言行是極不負責任。

菲律賓信息和通信技術部表示，上月有黑客試圖入侵菲律賓總統小馬可斯的電郵和個人網站、資科部的電郵系統，以及全國海岸監視中心的網站，但最終都失敗收場。當局追查黑客使用的IP地址後，發現是來自中國，並使用國企中國聯通的服務，正請求中國政府協助，防範進一步攻擊。

菲律賓海岸防衛隊發言人接受當地傳媒訪問時承認，他們的網站遭到黑客攻擊，不排除事件與菲中兩國在南海的主權爭議有關。個別菲媒體揣測中國政府參與或支持了上述活動。

中國駐菲律賓大使館發言人回應稱，菲方個別官員和傳媒在沒有事實依據的情況下，對中國進行惡意揣測和無端指責，甚至將事件與中菲海上爭議掛鈎，這種言行是極不負責任。

發言人重申，中國政府一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊，不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施從事網絡攻擊等非法活動。並強調網絡安全是全球性挑戰，需要各國合作應對。中方主張各國通過對話與合作，共同維護網絡安全。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：易燕丹