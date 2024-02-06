澳總理對楊恆均被判死緩感憤慨 稱會繼續爭取放人

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，澳籍華裔作家楊恆均遭中國裁定間諜罪成被判死緩的事件令人憤概，會繼續努力爭取他獲釋。

阿爾巴尼斯指，已經就事件向中方表達失望、絕望和沮喪，並在昨日召見中國駐澳洲大使，當局將繼續在各層級提出最強烈的抗議。他又重申，在可行的情況下會與中國合作，但必要時亦會提出反對，會就案件對中方作出明確、毫不含糊的回應。

中國外交部證實，北京市第二中級人民法院周一（5日）認定楊恆均間諜罪成立，判處死刑，緩期兩年執行，並沒收個人全部財產。

中國駐澳洲大使館發言人表示，北京法院嚴格依法審理案件，充分保障楊恆均的各項訴訟權利，尊重並落實了澳方探視、獲得通知等領事權，並安排澳方旁聽案件宣判。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》訪問時表示，中澳關係在阿爾巴尼斯上台後持續改善，中國亦已恢復從澳洲進口紅酒、鐵礦石、煤炭等，兩國經貿關係基本恢復正常。他認為，北京對楊恆均的判決相信是基於多年調查和確鑿證據，而非出於報復或其他地緣政治的考慮。

但朱鋒也坦言，楊恆均事件是中澳一個新的衝突點，將為雙邊關係注入不確定性，並造成「非常令人關注的影響」。他分析，澳洲國內政治勢力炒作可能進行炒作，指責中國在藉機打壓澳洲，這方面最讓人擔憂。

楊恆均被判死緩 澳洲政府感震驚將傳華大使抗議

責任編輯：易燕丹

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