上海打造開放示範區 准金融機構向境外傳輸經營所需數據

上海市制定《上海市落實<全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案>的實施方案》（以下簡稱《實施方案》），聚焦8個方面，共提出117項措施。其中提到，便利金融數據跨境傳輸，在國家數據跨境傳輸安全管理制度框架下，金融機構可以向境外傳輸日常經營所需的數據。

《實施方案》提到加快服務貿易擴大開放。其中一條是便利電子支付服務提供。鼓勵商業銀行、非銀行支付機構等支付服務提供者推出電子支付系統國際先進標準。支持境外電子支付機構持牌經營，鼓勵商業銀行、非銀行支付機構與境外電子支付機構合作並提供支付結算服務，鼓勵優先使用人民幣結算。

在便利金融數據跨境傳輸方面，《實施方案》提到，在國家數據跨境傳輸安全管理制度框架下，金融機構可以向境外傳輸日常經營所需的數據。金融機構開展數據出境工作，應按照數據分類分級管理及數據安全工作要求，開展數據出境安全評估、個人信息保護認證和個人信息出境標準合同備案，保證重要數據和個人信息的安全。

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此外，《實施方案》還提到，支持跨國公司設立全球或區域財資中心，按照中國人民銀行、國家外匯管理局統一安排，進一步優化現有跨境資金池、跨境資金集中運營和本外幣一體化資金池業務，依據相關規定優化境外成員企業境外集中收付業務流程和現有跨境資金集中運營業務中基於委托貸款框架開展的資金下撥業務流程。

提升自由貿易賬戶系統功能，優化賬戶規則，便利金融機構提供包括跨境融資、跨境併購、跨境債券等各類本外幣一體化的跨境金融服務，實現資金在上海自貿試驗區與境外間有序自由流動。

責任編輯：尹航

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