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內地春運 | 豪車租賃市場火熱 青年近萬元租一日勞斯萊斯幻影

社會熱點 13:13 2024/02/06

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春節返鄉，有人會因為各類不同需求而高價租豪車。北京業內人士稱，有客戶騎電動車來租勞斯萊斯幻影，每天租價8000元（人民幣，下同），7天起租。

小偉是北京某汽車租賃有限公司的創始合伙人，他已經做了三年豪車租賃。小偉回憶近期印象最深的客人，一位是騎著電動車裹著棉被的客人租法拉利，目的是「體驗不一樣的生活」，想開車「帶著女朋友出去轉一轉、玩一玩。」。還有一位客戶騎電動車來租勞斯萊斯幻影，他家中本來有車，此次租勞斯萊斯也是為了「體驗不同的駕駛感受。」

據小偉觀察，前來租車的客戶多數是男士，且以年齡在20到30歲之間的年輕人為主，他們有租賃消費的習慣。

租車平台截圖（內媒圖片）

還有一類客戶是被限制高消費，這些人出行不能坐頭等艙，只能坐火車二等座。「但他們對出行的舒適度有追求，會在我們這裡租車的同時配備一名司機，比方說，客戶要去上海15天，我們就會按照這個行程帶著司機，打包一個價格給到客戶，這個成本估算下來完全是高於頭等艙機票價格的。」小偉說。

除此以外，小偉說，還有人租跑車回老家相親。

交通運輸部數據顯示，2023年以來，中國汽車租賃訂單不斷呈現大幅上漲態勢，年初和暑期市場持續火爆。其中，休閒旅游佔比超過50%，100—200公里的短途休閒旅行租車呈現明顯增長態勢。

內地春運 | 冰凍天氣下旅客被困公路 村民開挖掘機送物資

責任編輯：尹航

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