危地馬拉擬與北京建立正式貿易關係 同時維持與台邦交

▲ 阿雷瓦洛上月中宣誓就任危地馬拉新總統，他在競選期間曾表示，會尋求與北京建立關係。

中美洲國家危地馬拉表示有意尋求與北京建立正式的貿易聯繫，但同時會維持與台灣的現有關係。

危地馬拉外長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martinez）接受路透社訪問時表示，會維持各層級與台灣的合作，但總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）已指出，不能忽視中國大陸的影響力與力量，因此危地馬拉有意與北京接觸，嘗試發展貿易關係，開設貿易辦公室，尋求危地馬拉商品打入大陸市場。他又指，公開談論事件並非要針對台灣或美國。

阿雷瓦洛上月中宣誓就任危地馬拉新總統，他在競選期間曾表示，會尋求與北京建立關係。

在北京，外交部早前強調，一個中國原則是公認的國際關係準則及國際社會普遍共識，與中國建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇，中方希望危地馬拉新政府作出符合當地及人民根本與長遠利益的正確決定。

太平洋島國瑙魯在上月宣布與台灣斷交，改為與中國恢復外交關係，台灣僅餘12個邦交國。

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責任編輯：易燕丹