謝鋒：中國經濟見頂論毫無事實根據

中國駐美國大使謝鋒表示，「中國經濟崩潰論」一再崩潰，「中國經濟見頂論」毫無事實根據，不管是關稅戰、科技戰、認知戰，都阻擋不了中國高質量發展的腳步。

謝鋒周一（5日）在僑學界專場春節招待會致辭時表示，中國疫情防控平穩轉段，高質量發展扎實推進，高水平對外開放持續擴大，中國式現代化道路越走越寬廣。

他指出，中國經濟成績單分量足、成色好，既有「量」的合理增長，國內生產總值按年增長5.2％，在世界主要經濟體中名列前茅，僅增量就超過6萬億元人民幣，相當於一個中等國家一年的經濟總量；又有「質」的有效提升，消費主引擎作用凸顯，新質生產力加快形成，高技術產業投資保持兩位數增長，「新三樣」出口額突破萬億元大關。

同時有「穩」的堅實基礎，具有超大規模市場、完備產業體系、近9億勞動力等優勢，增發國債、減稅降費、降準降息等政策組合拳逐步發力顯效；又有「進」的廣闊空間，未來十幾年中等收入群體將達到8億，數字經濟規模2027年有望達到15.7萬億美元，一批高端化、智能化、綠色化新型支柱產業快速崛起。

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責任編輯：易燕丹