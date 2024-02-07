▲ 東航推出杭州上海176公里超短航線 目的是搶客源？

如果兩地間的距離只有176公里，不少人會選擇駕車或坐高鐵，現在有航空公司提供新選擇。上海東方航空將推出上海往返杭州的超短航線，目前的經濟艙單程票價170元（人民幣，下同）起，從起飛到落地只需不到1小時，和坐高鐵差不多。

據內媒報道，東航將從2月22日起，每天都有一班從上海往返杭州的航班，晚上23點45分從上海浦東機場起飛，次日淩晨1點15分到達杭州蕭山機場；第二天早上6點15分從杭州蕭山機場起飛，當天早上7點20分到達上海浦東機場。

上海到杭州之間的高鐵車次非常多，二等座的價格只有73元，最快只需46分鐘，不過從杭州到上海的話，到達的是上海虹橋火車站。

據了解，東航開通這條超短航線不是為了搶高鐵的生意，而是吸引杭州及周邊客人去上海乘坐國際航班。因此，這條航線才設置在上海的浦東機場而不是虹橋機場，並且到浦東機場的時間很早，可以銜接東航上海浦東始發的很多國際航線。

報道指出，疫情之前，海航，川航，廈航等已購買寬體機的中型航司都陸續開通到歐美的多條遠端國際航線，他們的國際航線始發地大多在廈門，福州，成都，重慶等非一線城市。相比一線城市，這些二線城市本身的人口基數和消費水平略遜一籌，開通洲際航線吸引客流的壓力自然就更大些。

以2018年的中美航線為例，當年的平均客座率在79.8%，但在開通中美航線的二線城市中，除了福建福州之外，其他全部低於平均，特別是山東青島，湖南長沙，深圳，江蘇南京等四城客座率不到70%，山東濟南的中美航線客座率更是不到60%。

因此，透過低票價搶周邊城市甚至北上廣的客源，成了不少二線洲際航線的競爭策略，中美航線的經濟艙往返票價曾一度低於3000元。

隨著疫後解封，2023年的國際航線開始逐漸恢復，曾經有二線洲際航線航權的國內航空公司，也陸續宣佈航線重啟，這也意味著，國際航線尤其是遠端洲際航線，有可能重回疫情前的激烈廝殺狀態。

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責任編輯：尹航

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