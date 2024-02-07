商務部等9單位發布意見 支持新能源汽車貿易合作

▲ 國家商務部等9單位，發布支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見。

國家商務部等9單位，發布支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見，提出要提升國際化經營能力和水平，積極參與國際經貿規則制定，服務加快建設貿易強國。

《意見》指，新能源汽車貿易合作健康發展，有助於推動汽車產業轉型升級，對外貿穩規模優結構具有重要支撐作用。當中提出要鼓勵海外研發合作，積極與國外研究機構、產業集群等建立戰略合作關係，融入全球新能源汽車創新網絡，提升中國新能源汽車設計、研發及工程技術等方面的創新能力。

在加強金融支持方面，《意見》明確要優化信貸支持方式，鼓勵銀行機構開展面向新能源汽車產業上下游的境內外供應鏈金融服務，並擴大跨境人民幣結算規模，為新能源汽車企業提供涵蓋人民幣融資、結算等在內的綜合性金融服務。

《意見》還提出，要營造良好貿易環境，推動標準國際化和合格評定互認。積極參與新能源汽車及動力電池領域國際標準制定。推動新能源汽車及充電設施、動力電池等領域國內外標准協調對接。開展靈活務實的多雙邊合格評定互認合作。

同時增強風險防範能力，積極妥善應對國外貿易限制措施。引導行業組織和企業積極與國外業界交流與合作，幫助企業積極應對國外貿易限制措施。

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責任編輯：易燕丹