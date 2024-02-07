留學期間被策反 國安部籲在境外加強反間防諜意識

▲ 國家安全部公布一宗中國留學生被拉攏策反的案例。

國家安全部公布一宗中國留學生被拉攏策反的案例，呼籲中國公民在境外留學、出訪、旅遊等期間，要牢固樹立國家安全和反間防諜意識。

案情指，一名張姓學生2007年入讀某個國家的高校，因為成績出色成為了班長，負責聯繫該校的中國留學生，並獲學校領導介紹認識兩名外國人。兩人邀請張某幫忙提供校內中國留學生的情況，還答應給予豐厚報酬，其後更表明情報機關人員的身份，並以曾提供敏感信息為威脅，要求張某加入該國間諜情報機關。

在境外間諜情報機關人員的金錢利誘和威脅下，張某淪為了幫助他們竊密和監視中國留學生的「提線木偶」。臨近畢業時，因成績不足以實現回國工作，學校領導提出可以幫忙更改成績單，甚至寫推薦信，但作為交換條件，張某回國後要繼續配合完成間諜任務。

在對方的「幫助」下，張某回國後如願進入某科研院所工作，並多次竊取涉密文檔。國家安全機關經縝密偵查，及時鎖定張某的違法犯罪活動，並對其依法實施審查。最終，張某因犯間諜罪受到法律嚴懲。

國安部提醒，在境外留學、出訪、旅遊等期間，要牢固樹立國家安全意識和反間防諜意識，及時發現各種別有用心的「熱絡」背後的陰謀。面對境外間諜情報機關的各種拉攏策反活動，要把牢防線、守住底線，嚴防掉入境外間諜情報機關預設的陷阱。

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責任編輯：易燕丹