中國第5個南極考察站秦嶺站啓用 習近平致信祝賀

▲ 中國第五個南極考察站——秦嶺站今日建成並投入使用。

中國第五個南極考察站——秦嶺站今日建成並投入使用，國家主席習近平致信祝賀，冀極地工作者以此為契機，為推動構建人類命運共同體作出新的更大的貢獻。

秦嶺站是中國繼長城站、中山站、昆侖站和泰山站之後的第五個南極科學考察站。該站所在的羅斯海是距離南極點最近的海域，是極地科學考察的理想之地，不僅填補中國在該區域科學考察空白，也為各國研究地球系統中的能量與物質交換、海洋生物生態和全球氣候變化提供重要支撐。

秦嶺站建築面積達5244平方米，目前主要完成了主體結構和固牆工程，下一步將進行室內裝修，室內機電，還有其他功能區的建設，包括新能源油罐基礎及安裝設施。據了解，秦嶺站建成後，預計可接待度夏考察人員80人，越冬考察人員30人。

國家主席習近平致信祝賀秦嶺站開站，並向廣大極地工作者致以誠摯問候和美好的新春祝福。

他表示，今年是中國極地考察40周年。中國南極秦嶺站的建成，將為中國和全世界科學工作者持續探索自然奧秘、勇攀科學高峰提供有力保障。希望廣大極地工作者以此為契機，繼續艱苦奮鬥、開拓創新，同國際社會一道，更好地認識極地、保護極地、利用極地，為造福人類、推動構建人類命運共同體作出新的更大的貢獻。

京：新站完全符合南極國際規則和程序

對於美國智庫認為考察站的地理位置有利於收集澳洲和新西蘭信號情報，以及獲取澳洲新阿納海姆航天中心發射火箭的遙測數據，中國外交部發言人汪文斌表示，中國作為《南極條約》協商國，始終按照《南極條約》體系相關規定開展活動。

他說，中國南極站的建設完全符合南極國際規則和程序，將有利於增進人類對南極的科學認知，為中國與各國南極科學考察合作提供平台，促進南極和平及可持續發展。

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責任編輯：易燕丹