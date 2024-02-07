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A股 | 滬指企穩2800點 兩市成交時隔兩個多月再破萬億

經濟脈搏 15:11 2024/02/07

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A股 | 滬指企穩2800點 兩市成交時隔兩個多月再破萬億

繼昨日匯金出手增持及官方連番表態後，A股今日延續漲勢。截至收市，滬指報2829點，漲1.44%；深成指報8708點，漲2.93%；創指報1707點，漲2.37%。滬深兩市成交額突破1萬億元，為2023年11月21日以來首次。

滬指開盤後震盪反彈，深成指、創指漲超2%，臨近午盤，指數沖高後有所回落，滬指收復2800點關口，創業板指漲超2%，深成指一度漲逾3%，午後指數延續反彈。

從板塊看，醫藥、稀土行業連續大漲，汽車、半導體、鋰礦板塊漲幅靠前，新質生產力概念持續發酵；銀行股回調。

今日四只滬深300ETF顯著放量，成交額領銜市場。截至收盤，滬深300ETF（510300）、滬深300ETF（159919）、滬深300ETF易方達（510310）、滬深300ETF華夏（510330）成交金額分別達到115.1億元、94.2億元、88.2億元、84.8億元，合計達到382.3億元，較昨日放量252.3億元。

滬深兩市全天成交額合計10219.33億元。其中，滬市成交額為4959.20億元；深市成交額為5260.13億元。

Wind數據顯示，北向資金全天淨買入16.84億元，一度加倉近47億元，連續7日淨買入。其中，滬股通淨買入9.59億元，深股通淨買入7.25億元。

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責任編輯：尹航

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