Google殺妻工程師第五次庭審缺席 律師：我都冇估到

Google華裔工程師涉嫌殺妻案周一（5日）舉行第五次聽證會，但被告陳立人（Liren Chen，音譯）再度缺席，其代理律師表示自己也未料到，後續不排除為陳立人進行精神鑒定。

內媒《紅星新聞》報道，陳立人的代理律師施羅德（Wesley Schroeder）表示，他原本非常期待陳立人當天能夠出庭，但抵達法庭後才得知對方依舊缺席聽證會，他亦不清楚個中原因。

施羅德指，他曾與陳立人進行兩次會見，但具體談話內容暫不方便對外公布。對於陳立人為何長時間在醫院中、其健康狀況究竟出現了什麼問題，施羅德回應稱：「我也不清楚他的病情情況，因為本來我以為他今天會來出庭的。稍後我會去醫療人員處再了解一下情況。」

至於是否會為陳立人做無罪辯護，施羅德表示，「目前一切皆有可能，現在探討辯護思路還為時尚早。」但他同時指出，不排除要給陳立人做精神鑒定，「任何刑事案件當中，這都是一種可能採取的方式，尤其是在這一類案件中。」

另外，施羅德透露，陳立人的家人目前已經返回中國，「他們此前曾擔心出席陳立人的聽證會，面對現場的媒體和自發前來的華人華僑會有壓力。」

據了解，陳立人下一次提堂將安排在當地時間周五（9日）下午1時30分，控辯雙方律師均表示不確定他是否能如期出庭。

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責任編輯：易燕丹