  • 13°C
香港時間 : 2024208日 (週四) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上廣深均鬆綁限購 會出現「小陽春」嗎

經濟脈搏 09:42 2024/02/08

分享：

分享：

北上廣深均鬆綁限購 會出現「小陽春」嗎

繼廣州、上海、北京之後，深圳昨日（7日）官宣調整住房限購政策，至此，四大一線城市均鬆綁住房限購。業內認為，隨著核心城市不斷優化樓市政策，這部分城市市場料出現「小陽春」行情，也將對全國市場產生積極影響。

北上廣深鬆綁程度不同 各地沒完全取消限購

按照深圳住建局7日發布的樓市新政，深圳戶籍取消落戶年限以及繳納個人所得稅、社會保險年限要求，落戶即可買房；非深戶社保及個稅繳納年限由5年降低為3年。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，深圳政策放松主要在兩點：對於本地戶籍人口而言，取消落戶3年的限制，含義是「落戶即可購房」，提高戶口含金量。而對於外來人口購房而言，社保繳納從5年要求減為3年，說明政策持續放松，進一步降低外來人口的購房門檻。

美聯物業全國研究中心認為，深圳本次限購政策的放松，無疑為深圳房地產市場帶來更多的購買力，為市場成交量穩步回升注入更多的力量。但由於大部分市民已回鄉過年，政策效力最快在年後才會出現。一線城市中，深圳樓市政策的廣度是最大的，各行政區均受惠，因此今年樓市的小陽春有望提前到大年初九，即市民返回開工之時便出現。

上海打造開放示範區 准金融機構向境外傳輸經營所需數據

業內認為，全國四個一線城市都已經對住房限購政策進行了放松，如廣州對近郊區市場即番禺黃埔進行了放鬆，上海對外地單身人士進行了放鬆，北京對通州副中心進行了放鬆，深圳對本地戶籍和外地戶籍的約束條件進行放鬆，這說明各地沒有完全取消限購，但在限購條款方面做了比較充足的大力度的放鬆，這是政策放鬆的特徵和信號。整體來看，當前核心城市政策仍漸進式推進，未來政策仍具備較大優化調整空間，市場不穩、政策不止，一線城市或繼續優化限購政策；二線城市有望全面取消限制性政策。

展望後市，嚴躍進認為，市場交易數據方面，由於限放鬆帶來了新的購房需求，所以市場交易行情預計在3月份網簽數據上會明顯體現出來，即明顯拉升。價格方面看，由於交易量上升或預期上升，價格方面止跌或企穩的可能性明顯增加。

中指院：1月內地百城二手房價續跌 料二線城市全撤限購

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
人口 宏觀分析 中國市場 財政政策 經濟數據表現 內地物業 物業 地產 市場交易 成交

上一篇文章

內地1月CPI按年降0.8%降幅高過預期 PPI降2.5%

下一篇文章

A股 | 滬指企穩2800點 兩市成交時隔兩個多月再破萬億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款