▲ 北上廣深均鬆綁限購 會出現「小陽春」嗎

繼廣州、上海、北京之後，深圳昨日（7日）官宣調整住房限購政策，至此，四大一線城市均鬆綁住房限購。業內認為，隨著核心城市不斷優化樓市政策，這部分城市市場料出現「小陽春」行情，也將對全國市場產生積極影響。

北上廣深鬆綁程度不同 各地沒完全取消限購

按照深圳住建局7日發布的樓市新政，深圳戶籍取消落戶年限以及繳納個人所得稅、社會保險年限要求，落戶即可買房；非深戶社保及個稅繳納年限由5年降低為3年。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，深圳政策放松主要在兩點：對於本地戶籍人口而言，取消落戶3年的限制，含義是「落戶即可購房」，提高戶口含金量。而對於外來人口購房而言，社保繳納從5年要求減為3年，說明政策持續放松，進一步降低外來人口的購房門檻。

美聯物業全國研究中心認為，深圳本次限購政策的放松，無疑為深圳房地產市場帶來更多的購買力，為市場成交量穩步回升注入更多的力量。但由於大部分市民已回鄉過年，政策效力最快在年後才會出現。一線城市中，深圳樓市政策的廣度是最大的，各行政區均受惠，因此今年樓市的小陽春有望提前到大年初九，即市民返回開工之時便出現。

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業內認為，全國四個一線城市都已經對住房限購政策進行了放松，如廣州對近郊區市場即番禺黃埔進行了放鬆，上海對外地單身人士進行了放鬆，北京對通州副中心進行了放鬆，深圳對本地戶籍和外地戶籍的約束條件進行放鬆，這說明各地沒有完全取消限購，但在限購條款方面做了比較充足的大力度的放鬆，這是政策放鬆的特徵和信號。整體來看，當前核心城市政策仍漸進式推進，未來政策仍具備較大優化調整空間，市場不穩、政策不止，一線城市或繼續優化限購政策；二線城市有望全面取消限制性政策。

展望後市，嚴躍進認為，市場交易數據方面，由於限放鬆帶來了新的購房需求，所以市場交易行情預計在3月份網簽數據上會明顯體現出來，即明顯拉升。價格方面看，由於交易量上升或預期上升，價格方面止跌或企穩的可能性明顯增加。

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責任編輯：尹航

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