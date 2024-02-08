▲ 內地1月CPI按年降0.8%降幅高過預期 PPI降2.5%

內地1月居民消費價格（CPI）按年降0.8%，是連續第4個月處於通縮區域；按月漲0.3%，連續兩個月上漲。工業生產者出廠價格（PPI）按年降2.5%，按月降0.2%，降幅均收窄。

CPI方面，按年看，受上年同期春節錯月高基數影響（去年春節在1月），全國居民消費價格降0.8%。其中，城市下降0.8%，農村下降0.8%；食品價格下降5.9%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格下降1.7%，服務價格上漲0.5%。在1月份-0.8%的CPI按年變動中，翹尾影響約為-1.1個百分點；今年價格變動的新影響約為0.3個百分點。

按月看，受節日效應影響居民消費需求持續增加，CPI上漲0.3%，已連續兩個月上漲，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.2%；食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.4%。

扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.4%，保持溫和上漲；按月上漲0.3%，漲幅與近十年同期平均水平相當。

PPI方面，1月份，受國際大宗商品價格波動、國內部分行業進入傳統生產淡季等因素影響，PPI按年下降2.5%，按月下降0.2%，但降幅均收窄。

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責任編輯：尹航

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