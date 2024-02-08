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美斯缺陣 環時社評：不排除外部勢力藉此讓香港難堪

社會熱點 11:06 2024/02/08

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美斯訪港缺陣風波持續，《環球時報》社評指，不排除外部勢力藉此讓香港難堪。

國際邁阿密對港隊的表演賽，球王美斯（Lionel Messi）無落場，但在昨日對日本神戶勝利船的友誼賽就上陣半小時。《環球時報》發表社評，指不能排除做法有政治動機的猜測，可能有外部勢力故意要借此讓香港難堪。

社評指，美斯在香港整場坐在替補席，既沒有與現場觀眾互動，也未應要求在場內親自向球迷說明原因。考慮到這種巨大的落差，特區政府與球迷的失望是完全合乎情理。而香港現場的觀眾總體展現出了極高的素質和克制的行為，是值得挑大拇指的。但好脾氣不代表好欺負。

社評指，香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽事，但像美斯和國際邁阿密這樣的情況，可以說極其罕見。美斯和國際邁阿密的解釋無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪。從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性。

美斯和國際邁阿密不能把球迷和輿論晾在一邊。對美斯來說，他不但是一名球員，更是公眾人物，球迷不但在欣賞他的球技，也在審視他的人品，如果在起碼的誠信上出現瑕疵和裂痕，那圍繞他的關注度將引起巨大反噬。美斯所在的阿根廷國家足球隊預定今年3月還要來中國參加友誼賽，希望他在此之前給外界一個合理交待。

社評還提到，有西方媒體不失時機地拿這件事來抹黑香港，說影響了香港的國際形像和聲譽，這簡直是胡說八道。香港特區政府和市民抱著極大誠意和克制處理了這場風波，在整個過程中展現出了高度的文明和開放。一場正常的友誼賽該拿出什麼態度和表現，所有人心裡都有一杆秤。沒有永遠不過氣的球星，只有永遠不過氣的對足球的熱愛，誰要背離這項運動的初心，不管出於什麼動機，都不會有好結果。

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責任編輯：易燕丹

 

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