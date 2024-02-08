▲ 中美經濟脫鉤新證據？美國對華貿易逆差降至低位

中美貿易戰仍未停息，下一任總統候選人特朗普近期提出，再執政還將加碼對中國貨物的關稅。儘管中國在世界製造業中的地位很難替代，但有觀點指，這並不意味著美中注定不能脫鉤。

美國商務部公佈，去年美國商品貿易逆差總額從2022年的1.2萬億美元縮減至1.1萬億美元，其中的大部分縮減是通過對華貿易縮減來實現的。去年，這一數字縮減1,000多億美元，降至2,810億美元，為2010年以來最低水平。

據《華爾街日報》，儘管美國對華貿易逆差降至低位，但美國並沒有像相關數據顯示的那樣戒斷中國進口商品。

原因之一：

美國對墨西哥去年的貿易逆差躍升至1520億美元，是2017年的兩倍多。美國對墨西哥的進口額去年超過中國，為至少15年來首次。美國與越南去年的貿易逆差為1050億美元，幾乎是2017年的三倍。而在美國從越南和墨西哥增加的進口中，很多商品的生產要素實際上原產於中國。

由於數據上的差異，很難說其中有多少。不過，麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute)最近的報告說，從2017年到2020年，即使中國在美國製成品進口中所佔的份額有所下降，但中國在美國消費的商品的附加值中所佔的份額實際上卻在上升。

美國對外關係委員會的Brad Setser預測，中國將加大力度規避或抵消更高的關稅。他說：「拆解產品，取出幾個螺絲釘，找到另外的螺絲釘供應商，運到第三方，這樣就不是百分之百的中國成分了，然後在第三方包裝出口，這樣做的動力是巨大的。」

原因之二：

中國公司可利用美國貿易法中一項已有數十年歷史的條款，該條款允許價值低於800美元的包裹免稅進入美國。

報道指出，中美經濟脫鉤的根本障礙在於，中國在世界製造業中的主導地位讓人很難找到替代品。但這並不意味著美國和中國注定不能脫鉤。從歷史的角度看，供應鏈的變動是循序漸進的。通常的情況是，先是一個步驟或一個部件轉移到境外，然後就會發展出整個供應商生態系統。隨著時間的推移，美國從第三國進口產品中的中國成分勢必會減少。

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責任編輯：尹航

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