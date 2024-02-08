  • 13°C
香港時間 : 2024208日 (週四) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美經濟脫鉤新證據？美國對華貿易逆差降至低位

經濟脈搏 11:44 2024/02/08

分享：

分享：

中美經濟脫鉤新證據？美國對華貿易逆差降至低位

中美貿易戰仍未停息，下一任總統候選人特朗普近期提出，再執政還將加碼對中國貨物的關稅。儘管中國在世界製造業中的地位很難替代，但有觀點指，這並不意味著美中注定不能脫鉤。

美國商務部公佈，去年美國商品貿易逆差總額從2022年的1.2萬億美元縮減至1.1萬億美元，其中的大部分縮減是通過對華貿易縮減來實現的。去年，這一數字縮減1,000多億美元，降至2,810億美元，為2010年以來最低水平。

據《華爾街日報》，儘管美國對華貿易逆差降至低位，但美國並沒有像相關數據顯示的那樣戒斷中國進口商品。

原因之一：

美國對墨西哥去年的貿易逆差躍升至1520億美元，是2017年的兩倍多。美國對墨西哥的進口額去年超過中國，為至少15年來首次。美國與越南去年的貿易逆差為1050億美元，幾乎是2017年的三倍。而在美國從越南和墨西哥增加的進口中，很多商品的生產要素實際上原產於中國。

由於數據上的差異，很難說其中有多少。不過，麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute)最近的報告說，從2017年到2020年，即使中國在美國製成品進口中所佔的份額有所下降，但中國在美國消費的商品的附加值中所佔的份額實際上卻在上升。

美國對外關係委員會的Brad Setser預測，中國將加大力度規避或抵消更高的關稅。他說：「拆解產品，取出幾個螺絲釘，找到另外的螺絲釘供應商，運到第三方，這樣就不是百分之百的中國成分了，然後在第三方包裝出口，這樣做的動力是巨大的。」

原因之二：

中國公司可利用美國貿易法中一項已有數十年歷史的條款，該條款允許價值低於800美元的包裹免稅進入美國。

報道指出，中美經濟脫鉤的根本障礙在於，中國在世界製造業中的主導地位讓人很難找到替代品。但這並不意味著美國和中國注定不能脫鉤。從歷史的角度看，供應鏈的變動是循序漸進的。通常的情況是，先是一個步驟或一個部件轉移到境外，然後就會發展出整個供應商生態系統。隨著時間的推移，美國從第三國進口產品中的中國成分勢必會減少。

王毅：中美不能因分歧走向對抗 人為脫鉤得不償失

APEC｜拜登重申不尋求與中國經濟脫鉤 而是去風險

耶倫：中美經濟完全脫鉤不現實 亞洲國家無需站隊

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 經濟數據表現 貿易戰 經濟 中美貿易戰 商品 貿易逆差 貿易 特朗普 關稅

上一篇文章

兔年最後交易日 A股三大指數收漲均超1%

下一篇文章

內地1月CPI按年降0.8%降幅高過預期 PPI降2.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款