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美情報機構：中國黑客入侵美國基建網絡長達五年

國情動向 11:50 2024/02/08

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美情報機構指中國黑客入侵美國基建網絡長達五年。

美國情報部門發表情報通報，指獲中國支持的黑客組織針對美國主要基礎建設進行網絡攻擊，至少持續了五年。

美國國家安全局（NSA）聯同網絡安全和基礎設施安全局（CISA）、聯邦調查局（FBI）及運輸安全管理局（TSA）發布情報通報，向關鍵基礎設施的營運商發出警告；同屬「五眼聯盟」的英國、澳洲、加拿大及新西蘭亦有簽署通報聯合聲明。

通報指，獲中國政府支持的黑客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）透過路由器、防火牆和虛擬私人網絡中的漏洞，入侵美國重要的基建設施，包括水務、交通、能源和通訊等網絡系統，時間最少持續了五年。

通報又提到，「伏特颱風」控制監控攝錄機，並利用受害人的電腦進行攻擊，令外界更難現他們的活動。而該組織引起西方國家特別關注，是因為其目的與以往不同，似乎是進行破壞，而非進行間諜活動。

美國FBI局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）日前表示，與中國有連繫的黑客正瞄準攻擊美國重要基建，但公眾關注極度不足。

京：五眼聯盟再次抹黑中國

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方堅決反對美國等「五眼聯盟」國家在沒有事實依據的情況下，對中國進行抹黑攻擊。去年5月，「五眼聯盟」就曾拋出類似的報告抹黑中國，時隔不到一年，又再次上演抹黑中國鬧劇的續集，仍然是粗製濫造的偽劣產品。

汪文斌指出，「五眼聯盟」一再抹黑中國，無非是為了掩蓋「五眼聯盟」是世界上最大的情報組織、美國是世界上最大的「黑客帝國」的基本事實。

汪文斌強調，中方堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊行為。中方4年前就提出全球數據安全倡議，呼籲各國共同構建和平、安全、開放、合作、有序的網絡空間，反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據，以及利用其從事危害他國國家安全和社會公共利益的行為，「如果『五眼聯盟』真的想要維護網絡安全的話，歡迎他們加入全球數據安全倡議。」

FBI局長指中國黑客瞄準美國基建 中方斥指控不負責任

美國據報成功癱瘓中國黑客「伏特颱風」阻止網絡攻擊

責任編輯：易燕丹

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