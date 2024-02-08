▲ 「只要是技術，沒有華為學不會的」 網傳任正非演講是偽造

網傳一篇華為創辦人任正非的演講稿，內容提到「因為正義，絕不屈服」，「只要是技術，沒有華為學不會的，甚至學著學著就領先了」等。華為官方公告稱，網傳內容純屬子虛烏有。

網傳「任正非最新講話——用科技之光照亮人類未來的路 任總2024全球市場大會的講話」中提到，任正非說「科學源於歐洲」，「技術興於美國」，

有人說，美國現在連種莊稼都不願意種了，嫌太累，賺錢太慢，於是把地瓜、紅薯、蘿卜、白菜這些粗糧轉移到墨西哥、越南、印度這些落後地區，中國也承接了種棉花、種土豆的任務，他自己穿上綢羅做起腳不沾地的商人，搞所謂的金融資本，只把最尖端的那點留在自家的後院裡。這就是美國「產業空心化」和「小院高牆」的實質。 我們只不過是種了點葡萄，想釀點葡萄酒喝，增加點科技含量和附加值，他們就不樂意了，他們認為我們只能喝白開水，沒資格品嘗美酒。 賺錢當然沒什麼不好，其實我們也是通過應用技術做成產品賺錢的，我想告訴大家的是：只要是技術，我們沒有學不會的，甚至學著學著，我們就領先了，需要自己創新，給別人領路了，如5G、激光雷達、光纖通信等等。

今日華為官微回應指，網傳關於「任正非最新講話——用科技之光照亮人類未來的路 任總2024全球市場大會的講話」內容，純屬子虛烏有。造謠者毫無根據杜撰編造，在多個平台、賬號推送相同信息擴散，誤導大眾，引發大量擴散，呼籲勿信勿傳。

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責任編輯：尹航

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