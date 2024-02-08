數據分析 | CPI創逾14年最大跌幅 政策加碼緊迫性增

▲ 內地1月CPI創2009年9月以來最大跌幅，分析人士認為，中國宏觀政策應迅速積極採取行動。

內地1月CPI按年跌0.8%，創2009年9月以來最大跌幅，受春節錯月（同一節日出現在不同月份）對比基數較高影響，核心CPI亦降至五個月低點；PPI已連續16個月為負。分析人士認為，中國宏觀政策應該迅速積極採取行動、加大支持經濟力度，以抵禦持續的通縮壓力。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，CPI按年跌幅擴大屬情理之中，因為去年春節在1月份，物價上漲幅度大，尤其是食品價格，基數高。PPI則主要反映國內工業品市場需求相對偏弱，國際能源、原材料等商品價格下降。他說，目前中國有效需求相對供給仍偏弱，經濟修復仍需要一定宏觀政策保駕護航。物價不能長時間維持低位，國內需要繼續支持需求穩步復甦同時，優化供給結構，加快推動供需進入良性循環。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，CPI數據顯示中國面臨持續的通縮壓力，當局需要迅速積極採取行動，避免通縮預期在消費者心中扎根。他認為，貨幣政策已經加大支持力度，但財政政策行動緩慢。

凱投宏觀則認為，隨著食品價格通縮的緩解，CPI未來幾個月或恢復正值。但供需之間的結構性失衡意味著，核心CPI可能仍低於疫情前的正常水平。該機構預計，中國通脹將保持在較低水平，今年平均CPI為0.5%，高於2023年的0.2%。

華東師範大學中國金融研究院研究員、學術專家古堯表示，價格運行穩中偏低的態勢，為寬鬆貨幣政策創造空間，預計一、二季度或調降回購利率5個基點，二、三季度降準25基點也是大概率事件。

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責任編輯：易燕丹