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美斯事件延燒 傳中國足協或暫停與阿根廷足協相關合作

社會熱點 15:34 2024/02/08

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美斯（Lionel Messi，內地譯「梅西」）訪港聲稱有傷而全場在後備席「齋坐」，事件繼續發酵。微博認證為體育博主的「足球徐澤鑫」說，阿根廷今年3月的中國行「99%泡湯」。

「足球徐澤鑫」在微博上發文，透露今年3月的阿根廷中國行大有機會取消，「今年3月份的阿根廷中國行99%泡湯了」，除非事情突然間扭轉，否則上年在北京對澳洲一戰，大有可能成為美斯球員生涯最後一次在中國出戰。

「足球徐澤鑫」強調，「在國家大義和民族尊嚴前面，其他東西啥都不是。 追星的前提，我們一定要愛國，要擁有最基本的尊重。」他表示，美斯這種世界級球星，其團隊必定知道在香港及日本上場與否的後果，並直言美斯選擇後的苦果，需要自己及隊友來承擔。

「足球徐澤鑫」再指出，當前事情沒有扭轉的話，「阿根廷中國行主辦方的官員宣布取消和後續相關品牌的解約（目前還在合約內的至少還有3家）會陸續到來。

此外，「足球徐澤鑫」還說，據了解，中國足協已經暫停與阿根廷足協的相關合作，包括阿根廷國家隊。與此同時，中國足協已刪除官網關於美斯的所有新聞，此前足協官網是有幾條「球王」的新聞。現時足協官網能搜到的美斯消息還是2021關於南京城市外援美斯的處罰通知。

美斯缺陣 環時社評：不排除外部勢力藉此讓香港難堪

責任編輯：尹航

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