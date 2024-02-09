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美斯香港缺陣 | 央視評述員王濤：主辦方未接洽美斯團隊釀悲劇

社會熱點 12:24 2024/02/09

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阿根廷球王美斯香港缺陣、日本上陣爭議持續發酵，原因引起諸多猜測。央視足球評述員王濤給出自己一套看法，他相信，香港賽事主辦方是次只是跟邁阿密國際球會打交道，未有跟美斯本人團隊接洽；主辦方欠缺經驗，加上邁阿密國際球會、美斯團隊或許存在一定競爭關係，多方博弈下，終釀成罔顧球迷利益的悲劇。

王濤表示，美斯來港賽事十分倉促，比賽去年11月開始準備，時間只有不到3個月。他震驚的是，據了解，比賽主辦方僅與邁阿密國際球會溝通，並沒有與美斯本人團隊參與。

這種操作的弊端，是完全不清楚邁阿密國際和美斯之間合作關係，不太明智。

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對於邁阿密國際這種沒甚麽名氣的球會來說，如果不是有美斯，其實沒有機會獲邀來踢球，這可能也是美斯選擇加盟球會的原因，因為這樣對於球隊商業上的一些選擇，他可以有話語權。

王濤表示，在之前對陣利亞得（艾納斯）比賽前，美斯確實是受了傷，雖然核磁查出來沒有異常，但是美斯感覺肌肉並不舒服，球隊的主教練馬蒂諾也表示，美斯的內收肌酸痛，有炎癥。

美斯在那場比賽最後7分鐘上場，王濤認為，邁阿密國際通過某種非常規的手法，逼迫美斯帶傷參賽。他說，美斯是個比較敬業的人，對於邁阿密國際的這種過分要求，美斯本人是不在意的，但這並不代表美斯自己的經紀團隊不在意。

至於港府要求主辦方出示的合同，王濤表示，雖然合同寫了美斯必須上場，但實際對於美斯來說也沒有約束能力，不過就算是這種情況，讓美斯上場10分鐘溜達一下，照顧一下球迷們的情緒，這樣的操作也是可行的。

但主辦方仍然沒有與美斯自己的團隊溝通，反而讓邁阿密國際一味的施壓，以至於形成了一個主辦方、邁阿密國際以及美斯團隊三方博弈的尷尬局面，造成的結果就是三方鬥氣，並最終導致了這場讓中國球迷失望透頂的鬧劇。

王濤認為，美斯團隊、邁阿密國際、賽事主辦方三方都犯下錯誤。

美斯團隊的大局觀確實是有所欠缺的，他們並沒有意識到這場鬧劇對於中國球迷來說究竟有多麽大的影響，這並非是通過一句「還想到香港來踢球」就可以解決的錯誤。

邁阿密國際在這次事件中是毫無疑問的主要責任方，他們不顧球隊核心球員美斯的利益，在收到主辦方發來的邀請之後並沒有選擇和美斯團隊溝通，而是為了撈錢，欺瞞了參與這件事情的各方。

至於主辦方，其主要問題在於對美斯和邁阿密國際的這個項目，缺少很多運作的經驗。整件事實際上即使是在中場休息時仍然還有可以回轉的余地，但主辦方錯誤的操作致使這件事最終還是走向了無法挽回的結果。

王濤表示，這件事本質就是三個剛進入新領域菜鳥，釀成的一場放球迷利益於不顧的悲劇。

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責任編輯：連兆鋒

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