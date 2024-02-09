春節今昔大不同 華春瑩連發多組對比照片

2月9日年三十，中國外交部部長助理、發言人華春瑩在社交平台發佈多今昔照片，從各方面對比中國人過去和現在過春節的分別。

華春瑩提及，過去國人乘坐慢速火車返鄉，需時數天，現在乘坐高鐵只需要幾個小時。過去，北方人過年都會囤積大白菜，現在有了充足的供應和現代化的超市，人們一年四季都能吃到各種新鮮的蔬菜。

第三組圖片分別是上世紀八十年代與2023年的家庭歡聚一堂吃年夜飯的照片，華春瑩稱，無論房間大小，團圓飯對於中國人的除夕夜來說都必不可少。

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新年發紅包的習俗也發生了變化。華春瑩說，過去，長輩們常給孩子們或未婚的成年人派發裝有現金的紅包，而現在，許多人選擇通過手機微信發送數字紅包。

娛樂方式方面，華春瑩回憶說，20世紀80年代，如果你家里有一台小電視機觀看春晚，一定會引起鄰居的羨慕。而現在，人們在春節期間享受多種娛樂活動，電視已只是其中之一。

華春瑩接著道，幾千年來，中國人慶祝春節時總是會點燃燈籠照亮天空。如今，無人機表演等高科技展示手段更為這一古老傳統增光添彩。

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在少數民族地區，華春瑩表示，如果將現在藏族家庭的春節慶祝活動與20世紀80年代時相比，你可以看到他們的生活水平提高了多少，與此同時，藏族同胞的文化也得到了尊重和保護。

最後的一組圖片分別展示了海內外慶祝新春佳節的場景，華春瑩表示，過去，慶祝春節的主要是中國人和海外華人。現在，春節已經是世界各地人民共同歡慶的聯合國節日。

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責任編輯：連兆鋒