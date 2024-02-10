2024龍年｜「龍行龘龘」 成最紅祝福語 3個龍字究竟點讀？

▲ 2024年是甲辰龍年，「龍行龘龘」一躍成為內地今年最流行的祝福語。

2024年是甲辰龍年，「龍行龘龘」一躍成為內地今年最流行的祝福語，就連《央視》2024春晚主題也是「龍行龘龘」。究竟這個生僻字粤音是甚麼？又有甚麼含義？

根據香港中文大學的漢語多功能字庫網站，龘字粵音「踏」，形容龍騰飛的樣子。2個龍「龖」讀音和意思與龘一樣。《漢語大字典》和《漢語大詞典》均有收錄「龘」字，意思是龍飛之狀。而「龍行龘龘」出自南梁顧野王所撰的聲韻學書籍《玉篇·龍部》：「龘，龍行龘龘也」，形容群龍騰飛的樣子。

上海文藝出版社有限公司副總編輯、《編輯學刊》主編王敏指出，雖然「龍行龘龘」形容龍行飛舞的樣子，但傳統用法與迎新春沒有關係。只是新年祝福語用上「龘龘」，一連六個龍字，令人聯想到六六大順，滿足喜迎龍年的心理。

常伴隨「龍行龘龘」而來的，還有另外四個字——「前程朤朤」。 「朤」字同「朗」，有明朗之意。

既然「龍行龘龘」希望龍年大吉大利，是不是「龍」字越多越好？確實還有4個「龍」的字，為「讋」的異體字，讀音和意思同「讋」，粵音「接」。四條龍看似喜氣熱鬧，但實際釋義卻是話多、嘮叨。

在王敏看來，生僻字重新被人們關注並使用，這種現象近年在網絡較為活躍，比如「囧」、「槑」等。「出現這種現像，原因無非兩個：一是這些生僻字能在特定語境裡表達特定的含義；二是使用這些生僻字能在特殊語境裡滿足特殊的表達需求。」

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責任編輯：易燕丹