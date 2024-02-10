阿根廷男足三月中國行全取消 據報賽事或移師美國進行

▲ 繼杭州宣布取消阿根廷男足三月的友誼賽後，北京發聲明指，目前沒有舉辦美斯參加比賽的計劃。

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）香港缺陣、日本上陣爭議持續發酵，杭州、北京相繼宣布取消阿根廷國家足球隊原定下月來華進行的友誼賽。阿根廷足總職員表示，正另覓場地舉行賽事，有報導指或會移師美國。

阿根廷國家隊原定於下月18至26日訪華，分別到杭州及北京，與尼日利亞和科特迪瓦踢友誼賽。不過美斯在香港表演賽缺陣引發風波後，杭州的賽事已被取消。

杭州市體育局指，相關賽事屬商業性質，前期由一家公司負責與阿根廷國家隊商談。鑒於目前眾所周知的原因，經向主管部門了解後，認為賽事舉辦條件不成熟，故決定取消。

北京市足球運動協會今日（10日）亦發布聲明，指近期許多球迷和網民朋友詢問美斯來京比賽信息。據核實，北京目前沒有舉辦美斯參加的相關比賽的計劃。

有阿根廷足總的人員向美聯社表示，他們已經得悉杭州站賽事暫停的消息，正在尋找另一個場地與尼日利亞隊比賽。

阿根廷《奧萊報》報導，阿根廷國家隊更改比賽地點的首選是美國，因為美國是今年美洲盃的東道主，可以提前讓球員適應當地氣候。報道又提到，阿根廷無意改變球賽對手，因為3月是阿根廷在6月美洲盃之前僅剩的一個國際比賽窗口，沒有時間再做其他計劃。

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責任編輯：易燕丹

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